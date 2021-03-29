В Новозыбкове суд отправил алиментщика в тюрьму

Новозыбковская межрайонная прокуратура поддержала в суде идею о замене двум жителям Новозыбкова наказания в виде исправительных работ более строгим наказанием.

39-летний мужчина и 36-летняя женщина в октябре 2020 были осуждены за неуплату средств на содержание детей). Их приговорили к исправительным работам.

Однако, горе-родители проигнорировали решение суда.

Тогда суд заменил наказание более строгим: мужчине – на 2 месяца 20 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, женщине – на 3 месяца 10 дней принудительных работ в исправительном центре.

Также они должны будут выплатить задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних детей.