В Почепе произошел пожар на втором этаже жилого дома на улице Полянская

5 февраля в 04:49 произошел пожар на улице Полянская в Почепе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади горел второй этаж 2-х этажного жилого дома (6х14).

В 06:02 пожар был локализован, а в 06:20 ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, при пожаре на улице Металлистов в Брянске человек.