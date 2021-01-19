В Трубчевске сиротам предоставили непригодные для проживания квартиры

По информации прокуратуры Трубчевского района, в январе 2019 года администрация приобрела у ООО «Авангард» жилье в деревне Городцы для двух лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После заселения квартир выяснилось, что они не соответствуют установленным санитарным и техническим правилам и нормам. В квартирах есть дефекты вентиляционной системы и системы отопления, протечки кровельного покрытия, на стенах и напольном покрытии образовались трещины, а в местах примыкания оконных рам – плесень.

Благодаря вмешательству прокуратуры возбуждено уголовное дело статье халатность.

Напомним, двое жителей Трубчевского района осуждены за сбор мака.