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Криминал

В Трубчевском районе полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

2026, 09 июня 08:40
В Трубчевском районе полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
Источник фото

Во время совместного распития спиртного злоумышленник завладел гаджетом знакомого.

 

В полицию обратился житель Трубчевского района. Из его дома пропал мобильный телефон. Ущерб потерпевший оценил в 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что недавно заявитель распивал спиртное напитки вместе с 34-летним знакомым. Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотических средств.

Подозреваемый признался, что незаметно забрал принадлежащий приятелю гаджет. Телефон полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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