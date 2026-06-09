В Трубчевском районе полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

2026, 09 июня 08:40

Во время совместного распития спиртного злоумышленник завладел гаджетом знакомого.

В полицию обратился житель Трубчевского района. Из его дома пропал мобильный телефон. Ущерб потерпевший оценил в 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что недавно заявитель распивал спиртное напитки вместе с 34-летним знакомым. Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотических средств.

Подозреваемый признался, что незаметно забрал принадлежащий приятелю гаджет. Телефон полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».