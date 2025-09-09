В Выгоничах суд вынес приговор участникам мошенничества

В Выгоничах суд вынес приговор четверым участникам мошенничества в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в региональном прокуратуре.

Суд Выгоничского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. На скамье подсудимых оказались два совершеннолетних участника и два подростка.

27 января 2025 года в посёлке Выгоничи трое соучастников обманом похитили у пожилой женщины более двух миллионов рублей. Основную сумму отвезли в Москву и передали соучастникам, а часть денег поделили между собой.

4 февраля 2025 года при попытке похитить у пенсионерки ещё 700 тысяч рублей все четверо сообщников были задержаны правоохранителями.

Суд приговорил троих виновных к реальному лишению свободы на сроки от 2,5 до 6 лет. Один из подростков будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а второй получил условное наказание. Решение не вступило в законную силу.