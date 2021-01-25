В Выгоничском районе женщина напала на пенсионера с молотком из-за 500 рублей

По информации прокуратуры Выгоничского района, 38-летная местная жительница обвиняется в разбое с оружием.

Женщина совершила разбойное нападение на своего знакомого, 82-летнего пенсионера, проживающего в Выгоничском районе.

Используя в качестве оружия слесарный молоток, женщина ударила знакомого не менее 10 ударов раз в область головы и лица, требуя при этом деньги. Завладев суммой в размере 500 рублей, женщина скрылась с похищенным.

Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, дятьковские полицейские при обыске дома изъяли самодельное оружие.