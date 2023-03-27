В Жирятино пропала 13-летняя девочка

Полиция и волонтёры ищут 13-летнюю Настю Городцову из села Жирятино. Ориентировку разместил отряд «Лиза Алерт».
В селе Жирятино пропала 13-летняя Анастасия Сергеевна Городцова. О местонахождении девочки ничего не известно с 24 марта 2023 года.
Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Девочка была одета в черную куртку, черную водолазку, черные джинсы и черные ботинки.
Волонтеры также просят водителей предоставить записи с видеорегистраторов. Для поиска требуется промежуток времени с 14 часов 24 марта по 27 марта всех, кто проезжал через село Жирятино в направлении Выгоничи, Почепа и Жуковки, или просто передвигался по населенному пункту. На записи могла попасть и пропавшая девочка.
Информацию просят передать по телефону 88007005452 или инфоргам поиска: Ирина 89102984552, Светлана 89208349283.
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