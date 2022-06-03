В Жуковке воры разобрали автобус на металлолом

Скрыться с награбленным им помешал очевидец.

В Жуковке двое местных жителей 20 и 35 лет проникли в салон припаркованного на улице автобуса, разобрали часть металлических конструкций и попытались унести их в пункт приема металлолома.

Планам грабителей помешал очевидец, вызвавший полицию. При виде случайного свидетеля они бросили похищенное и поспешно скрылись.

Злоумышленников задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им предъявили обвинение в грабеже.