В Жуковском районе произошло второе смертельное ДТП за сутки

Напомним, вечером 26 марта на этой же трассе в Жуковском районе в ДТП погибла 26-летняя пассажирка «ВАЗ-217030». Водителя доставили в больницу с травмами.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, 27 марта около 11.20 на 175-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск столкнулись Hyundai Santa Fe и «ВАЗ-21124».

27 марта смолян ожидают сплошные проверки Сплошные проверки пройдут вечером 27 марта. На дорогах Смоленска вечером 27 марта пройдут сплошные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Сотрудники ГИБДД с восьми вечера до десяти часов вечера будут проверять всех на участке ул. Кашена – пл. Желябова. 28 марта сплошные проверки пройдут на перекрестке с круговым движением на улице

Смоленский суд признал виновным экс-директора парка Смоленский суд вынес приговор экс-начальнику департамента Смоленской области по культуре и бывшему директору АНО «Парк культуры и отдыха Соловьиная роща». Суд признал осужденного виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения. Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно. Губернатор Смоленской области уволил Сергея Чернякова

Смоленский губернатор внес изменением в коронавирусный указ На Смоленщине внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь в школы разрешили допуск граждан для процедуры приема детей в первый класс. Однако все остальные ограничения остаются. При входе соблюдается процедура термометрии, проветривание и дезинфекция помещений, а также масочный режим остаются обязательными. В остальном в существующем документе ничего не изменилось.

В Смоленской области пресекли ввоз 60 тон груш Смоленские таможенники задержали три автомобиля, которые везли груши. Об этом сообщила пресс-служба центрального таможенного управления. Осмотр автомобиля показал, что первый ряд грузовых отсеков двух автомобилей заставлен пустыми картонными коробками, маркированными наклейками белорусских товаров, за которыми находились груши общей массой около 40 тонн. В третьей машине по документам ввозилось под таможенным контролем немецкое пиво, по факту

В Смоленскую область не пустили 18 тонн белорусского сливочного масла 24 марта в Смоленской области пресекли ввоз 18 тонн сливочного масла, произведенного в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Проверка показала, что перевозчик вез не только ту продукцию, которая была заявлена в ветеринарных сертификатах, но и молоко, кефир, творог и сметану. На эти продукты у него отсутствовали сопроводительные документы.