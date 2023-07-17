«ВАЗ» и «КАМАЗ» столкнулись на брянской трассе

Два водители пострадали при столкновении «ВАЗа» и «КАМАЗа» на брянской трассе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 8 км автодороги «Стародуб-Куровичи» в Стародубском районе.

24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на встречную полосу. Легковушка лоб в лоб столкнулась с «КАМАЗом».

Автомобилист из «ВАЗ» попал в больницу с разрывом селезенки, переломом бедра, сотрясением головного мозга и внутренним кровотечением.

Водитель грузовика ушиб грудную клетку и сломал копчик. Также оказалось, что он был нетрезв. Кроме того необходимой категории для управления большегрузом у мужчины нет.

Полиция проводит проверку.