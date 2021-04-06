«ВАЗ» утонул на Ковшовке в Брянске из-за паводка

На опасном участке повесили знак «кирпич» – нарушителей штрафуют.

В Брянске из-за паводковых вод оказался подтоплен участок под железнодорожным мостом дороги Ковшовка – Ходаринка.

Как сообщают наши читатели, в выходные из-за поднявшегося уровня реки слетел с дороги и оказался в воде «ВАЗ-2110».

У подтопленного участка установили запрещающие проезд знаки. 6 апреля сотрудники ГИБДД штрафовали водителей, решивших, несмотря на предупреждения, штурмовать опасный участок.

Напомним, согласно прогнозу регионального ГУ МЧС, наиболее интенсивный рост уровня воды в реках в Брянске ожидается с 6 по 10 апреля.