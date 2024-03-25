Режим повышенной готовности ввели в Брянске
Режим повышенной готовности ввели в Брянске из-за повышения уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Режим функционирования «Повышенная готовность» ввели в областном центре. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Это связано с повышением уровня воды в реках Десна и Болва.
Так, на 8 утра 25 марта прирост составил 9 сантиметров. Вода в Десне дошла до отметки 290 см, а в Болва – 444 см. Подтопление в посёлке Радица-Крыловка начинается при показателях 340 и 530 см соответственно.
Режим повышенной готовности действует с 15 часов 22 марта.
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