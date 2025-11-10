Велосипедиста сбила машина на трассе в Почепском районе
Велосипедиста сбила машина на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
9 ноября на 4-м километре автомобильной дороги «Почеп–Жирятино» в Почепском районе произошло ДТП. 62-летний водитель за рулём автомобиля Renault Logan сбил 55-летнего велосипедиста. Тот неожиданно стал поворачивать налево.
Велосипедиста с травмами госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.