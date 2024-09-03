Велосипедистка погибла в аварии в Сельцо

52-летняя велосипедистка погибла при столкновении с автомобилем в Сельцо. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на переулке Свердлова в городе Сельцо. 52-летняя велосипедистка при выезде на перекресток со второстепенной дороги не пропустила автомобиль «Лада Приора». 25-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении велосипедистка получила тяжёлые травмы. Женщина умерла в больнице.

На водителя легковушки инспекторы составили административный материал за отсутствие полиса ОСАГО. По факту аварии полиция проводит проверку.