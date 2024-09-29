72-летняя велосипедистка травмировала голову в ДТП в Карачеве. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Советской в городе Карачеве произошла авария. 52-летняя женщина за рулём Infiniti сбила 72-летнюю велосипедистку. Пенсионерка ехала по краю проезжей части и начала поворачивать налево.

Велосипедистка попала в больницу с сотрясением и ушибом головного мозга, переломом затылочной кости.

На женщину-водителя полицейские возбудили административное расследование. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.