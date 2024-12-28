Виновницу смертельной аварии брянский суд отправил в колонию на пять с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушала 54-летняя жительница города Дятьково.

Ночью 7 сентября 2024 года в Дятьково 40-летний мужчина, присматривающий за домом родственников, поехал к своей знакомой на принадлежащем им автомобиле Kia. Они вдвоём катались по городу. Затем мужчина передал управление автомобилем своей нетрезвой спутнице. Автомобиль на дороге заметили сотрудники ГАИ. На требование об остановке водитель не отреагировала. Женщина на чужой иномарке разогналась почти до 100 км/ч, выехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажир погиб на месте.

Женщина пояснила полицейским, что мужчина запретил ей останавливаться, и в грубой форме он потребовал набирать скорость, чтобы скрыться».

Суд приговорил виновную к пяти с половиной годам в колонии-поселении. В пользу супруги погибшего с женщины взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.