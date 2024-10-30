Виновника смертельной аварии брянский суд отправил в колонию

Виновника аварии, в которой погиб один человек и получили тяжёлые травмы еще двое, брянский суд отправил в колонию на пять с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 58-летний житель Дятьково.
24 августа прошлого года фигуран за рулём «Лада Ларгус» столкнулся с автомобилем FORD FUSION. Иномарку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с MAZDA 3 и VOLVO S80.
Фигурант уехал с места аварии, но спустя время он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21110». В этот раз на встречную полосу выехал автомобиль нарушителя и столкнулся с HYUNDAI ELANTRA.
Водитель FORD умер в больнице , а автомобилисту из MAZDA и пассажиру «Лада Ларгус» причинён тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии-поселении.
С него такое взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн и 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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