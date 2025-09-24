Суд ограничил виновному свободу на два года и лишил водительского удостоверения. Приговор не вступил в законную силу.

Ночью 13 июня прошлого года фигурант за рулём автомобиля «LADA 211540 SAMARA» на улице Карла-Маркса в Жуковке сбил пешехода. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

Виновнику ДТП с пострадавшим брянский суд ограничил свободу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Учебный план В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну

Отдых на берегу озера В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный

Закрыто на реставрацию Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий

Заменим и отремонтируем Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2

О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным? На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В