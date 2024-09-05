18-летний водитель без прав получил тяжелые травмы в аварии в Брянском районе. об этмо сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на лесной дороге Свенского сельского поселения в Брянском районе. 18-летний водитель потерял управление автомобилем Opel Vectra. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. Молодой человек попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом рёбер и носа, ушибом лёгких и пневмотораксом.

Инспекторы выяснили, что у пострадавшего нет водительского удостоверения. На него стражи порядка составили пять протоколов.