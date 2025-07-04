Водитель грузовика отправился в колонию за смертельную аварию в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор выслушал 37-летний мужчина.

В марте 2025 года фигурант за рулём микроавтобуса IVECO в районе поселка Красные Дворики Карачевского района съехал на обочину и врезался в стоящий полуприцеп фуры. В аварии погиб пассажир его автомобиля.

Обвиняемый признал вину. Он пояснил, что отвлекся от управления автомобилем.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.