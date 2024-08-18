29-летний водитель грузовика погиб на трассе в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 3 километре автодороги регионального значения «Кветунь-Витемля» в Трубчевском районе произошла авария. 29-летний водитель на грузовике «Урал-4320» буксировал на жесткой сцепки другой «Урал-43206» и не справился с управлением. Автомобиль врезался в барьерное ограждение на мосту через реку Уж и перевернулся.

Водитель от полученных травм погиб на месте. Его 35-летний пассажир с ушибами грудной клетки и лица, а также переломом шейного позвоночника попал в больницу.