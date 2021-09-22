Водитель Mazda сбила пенсионерку на переходе в Брянске

У пострадавшей перелом бедра.

Пожилая женщина пострадала в результате ДТП, которое произошло 21 сентября около 15.25 у дома № 11 по улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска.

69-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила 49-летняя водитель Mazda 6. Как сообщает областная ГИБДД, автомобилистка выезжала со второстепенной дороги и при повороте налево сосредоточилась на приближающихся справа машинах. Затем она выехала на переход, не убедившись в отсутствии пешеходов.

Пенсионерку госпитализировали с переломом бедра. Женщину-водителя поверили с помощью системы «Паутина». На нее составили четыре административных материала за нарушения правил применения ремней безопасности.