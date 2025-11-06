Водитель погиб в ДТП в Севском районе в выходные. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером в воскресенье, 2 ноября, в Севском районе в селе Новоямское произошла авария. На улице Хуторок 44-летний водитель потерял управление автомобилем AUDI A6. Иномарка съехала с дороги в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.