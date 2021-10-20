Водитель скорой умер на АЗС в Брянске

Вечером 19 октября на АЗС в Брянске скончался водитель машины скорой помощи. О трагедии в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, мужчина приехал на заправку, вышел из машины и направился к колонке. Не дойдя до нее, он упал. Медики диагностировали смерть водителя.

Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой» Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам

Хроники вируса Как в регионе борются с распространением COVID-19? Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом остаётся темой №1 как в областной повестке, так и в масштабах всей страны. На прошлой неделе в Смоленске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание оперштаба по коронавирусу с участием руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, представителей силового блока, иных заинтересованных структур. О ситуации в субъекте

А у нас идёт концерт! В Смоленской области появится больше виртуальных концертных залов. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали… – это далеко не полный перечень мероприятий, которые можно посмотреть в таком зале. Оснащение мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом позволяет создать для зрителей своеобразный «эффект присутствия» и даёт возможность

Ларьки – только по схеме Ларьки, павильоны и палатки стали неотъемлемой частью современного облика Смоленска. Правда, к сожалению, не все эти точки работают на легальных основаниях. Вопрос размещения нестационарных торговых объектов, установленных незаконно, стал ключевым в рамках совещания, которое прошло в администрации региона в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие губернатор Алексей Островский, профильные вице-губернаторы и начальники департаментов, а также