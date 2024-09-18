48-летний водитель сломал грудную клетку в ДТП в Климово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В посёлке Климово на улице Октябрьской накануне произошла авария. 48-летний водитель отвлекся от управления автомобилем «ВАЗ» на мобильный телефон. Легковушка выехала на обочину и врезалась в припаркованный Nissan Pathfinder.

Водитель отечественного автомобиля с переломом грудной клетки попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.