Водитель травмировал голову в ДТП с фурой на брянской трассе

35-летний водитель легковушки повредил голову при столкновении с фурой на трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 108 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошло ДТП. 35-летний водитель за рулём Lada Vesta при в повороте налево с полосы разгона не пропустил грузовик Scania R420 с полуприцепом. 41-летний водитель фуры ехал по главной дороге.

Автомобилист из легковушки с черепно-мозговой травмой, ушибом головы и повреждением ключицы попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.