Водителя бензовоза из Брянска осудили за хищение топлива

Водителя бензовоза из Брянска суд отправил на принудительные работы за хищение топлива. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района вынес приговор по уголовному делу о присвоении. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель областного центра Брянска. Водитель бензовоза внёс изменения в конструкцию цистерны. Он сливал топливо, не вскрывая пломбы. С февраля по август 2023 года фигурант похитил дизельное топливо на 780 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ. Решение не вступило в законную силу.