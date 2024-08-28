Волонтёры и полиция ищут 32-летнего Александра Веретеничева

Волонтёры и полиция пять дней ищут 32-летнего Александра Веретеничева из брянской деревни Гремячее. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Навлинском районе пропал житель деревни Гремячее Александр Евгеньевич Веретеничев. 32-летний мужчина не выходит на связь с родными с 23 августа.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Информацию о пропавшем можно сообщить в отряд по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.