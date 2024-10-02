Волонтёры и полиция неделю ищут жителя Климово

Волонтёры и полиция неделю ищут 54-летнего Сергея Слепченко из Климово. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель посёлка Климово Сергей Михайлович Слепченко. О местонахождения 54-летнего мужчины родные ничего не знают с 25 сентября. Пропавший нуждается в помощи медиков.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Мужчина был одет в салатовую футболку, синие штаны и чёрные туфли.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.