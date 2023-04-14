Восемь подозреваемых сбыте незарегистрированных лекарств брянцев взяли под стражу
Восемь брянцев, подозреваемых в покушении на сбыт незарегистрированных лекарств, взяли под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд избрал меру пресечения восьми подозреваемым по уголовному делу о покушении на сбыт незарегистрированных лекарств. Накануне их задержали правоохранители. Все фигуранты заключены под стражу на период предварительного следствия.
Подозреваемым может грозить от пяти до восьми лет колонии.
Читайте также
Новости регионов
Временная переправа
Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья
Поддержка одарённых детей
В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»
С неформальным визитом
Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.
Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля
10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения. Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.