Восемь подозреваемых сбыте незарегистрированных лекарств брянцев взяли под стражу

Восемь брянцев, подозреваемых в покушении на сбыт незарегистрированных лекарств, взяли под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд избрал меру пресечения восьми подозреваемым по уголовному делу о покушении на сбыт незарегистрированных лекарств. Накануне их задержали правоохранители. Все фигуранты заключены под стражу на период предварительного следствия.

Подозреваемым может грозить от пяти до восьми лет колонии.