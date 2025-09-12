Хищение 360 кило картофеля с поля по горячим следам раскрыли брянские участковые

Мужчину и женщину, подозреваемых в хищении 360 кило картофеля с поля, по горячим следам задержали участковые уполномоченные полиции в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило заявление от специалиста службы безопасности сельскохозяйственного предприятия в районе посёлка Красное в Брасовском районе. С поля, принадлежащего организации, пропали 360 килограмм картофеля.

По горячим следам участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемых в преступлении — 36-летнего ранее судимого мужчину и его 44-летнюю подельницу. Похищенный картофель правоохранители у них изъяли.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.