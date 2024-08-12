Юный байкер сломал ногу в аварии в Сельцо

16-летний байкер сломал ногу при столкновении с легковушкой в Сельцо. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Кирова в городе Сельцо произошла авария. 65-летний водитель за рулём LADA Vesta при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kayot 300. 16-летний парень ехал по равнозначной дороге навстречу автомобилю.

При столкновении юный байкер сломал ногу. Его доставили в больницу.

Права управления транспортным средством у подростка нет. Он ехал без мотошлема и защитной экипировки.

На подростка инспекторы составили протокол. Также к ответственности привлекли мать мальчика.