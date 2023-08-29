Юный байкер сломал ногу в Жуковке

16-летний байкер сломал ногу в ДТП в Жуковке. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Карла Маркса и Краснофокинской в Жуковке. 29-летний водитель за рулем Nissan Qashqai при повороте налево не пропустил мотоцикл Stels SB200. Двухколесным транспортом управлял 16-летний мальчик. При столкновении юный байкер сломал ногу. Его отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что у подростка нет водительского удостоверения. Он был в мотошлеме. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.