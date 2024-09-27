Забившего насмерть мать брянца суд отправил в колонию на девять лет

Брянца, забившего насмерть пожилую мать, суд отправил в колонию на девять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм пожилой женщине. Приговор выслушал 54-летний житель Мглинского района.

Вечером 30 июня пьяный мужчина в своём доме в селе Молодьково поссорился с 85-летней матерью. Фигурант жестоко избил пенсионерку. От травматического шока и жировой эмболии лёгких женщина умерла на следующий день.

Суд отправил виновного на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.