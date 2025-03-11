Забившего до смерти приятеля брянца ждёт суд

Жителя Почепского района, обвиняемого в причинении смертельных травм знакомому, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. Приговор выслушал 44-летний житель района.

По версии следствия, 14 декабря 2024 года мужчина был в гостях у знакомого. Он жестоко избил хозяина жилья. Причиной конфликта стали жалобы супруги потерпевшего на его оскорбительное поведение.

От полученных телесных повреждений мужчина умер у себя дома следующий день.

Обвиняемый не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Ему грозит до 15 лет колонии.