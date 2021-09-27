Заблудившегося в брянском лесу грибника нашли мертвым

69-летнего Ивана Лунина искали с 19 сентября.

В Брянске нашли мертвым 69-летнего Ивана Лунина. 19 сентября пенсионер отправился в лес за грибами между деревнями Гришина Слобода и Велея в Жуковском районе и заблудился. Его искали родные, спасатели, полицейские и добровольцы.

Вечером 26 сентября в отряде «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков. «Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.