Задержаны заказчик и исполнители расправы над таджиком в Брянске

Четверым подозреваемым предъявили обвинение.
Брянские следователи расследуют уголовное дело о похищении и убийстве гражданина Таджикистана, проживавшего в областном центре. Правоохранители задержали организатора преступления, а также жителя Московской области и двоих жителей Дагестана.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, в сентябре 2019 года таджик в ночном клубе Москвы в ходе ссоры убил 21-летнего дагестанца, после чего скрылся. До настоящего времени он находился в федеральном розыске.
В июне 2021 года отец убитого встретился в Москве с 43-летним и 38-летним жителями Республики Дагестан и договорился с ними о расправе над таджиком за денежное вознаграждение. Те к исполнению «заказа» привлекли своего знакомого – 30-летнего жителя Московской области.
Узнав о местонахождении гражданина Таджикистана, они прибыли в Брянск на машине. Днем 15 июля двое дагестанцев ворвались в квартиру по проспекту Ленина, избили таджика, надели ему на голову полиэтиленовый пакет, и, применяя физическое и психическое насилие, похитили его.
Похищенного отвезли в лес у дороги Обход Брянска, где, обмотав пакет клейкой лентой, сбросили в заранее выкопанную яму. Яму исполнители засыпали песком и мусором, после чего вернулись в Московскую область.
Преступление удалось раскрыть при участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России. Троих исполнителей задержали в Москве и Московской области, организатора – в Дагестане. Всем четверым предъявили обвинения.
Тело таджика извлекли из земли и доставили для судебно-медицинского исследования и других экспертиз.
Подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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