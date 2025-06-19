Обвиняемого в получении взятки замначальника СИЗО в Брянске суд заключил под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки за незаконные действия. В преступлении обвинили заместителю начальника СИЗО №1 УФСИН России по Брянской области.

По версии следователей, утром 19 мая 2024 года фигурант получил через посредника от мужчины, содержащегося в следственном изоляторе, не менее 30 тысяч рублей. За это арестованный получал запрещенные продукты и вещи, пользовался телефоном без разрешения следственного органа, находился в одной камере с соучастниками, а также получал иные привилегии.

Преступление выявили оперативники УФСБ и сотрудники службы безопасности регионального УФСИН. По ходатайству следователя обвиняемого суд заключил под стражу.