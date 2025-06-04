Застреливших четырёх косуль браконьеров ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Злынковский районный суд вынесет решение по уголовному делу о незаконной охоте. В браконьерстве обвинили пятерых жителей Клинцовского района в возрасте от 39 до 55 лет,

По версии следствия, утром 3 февраля 2024 года мужчины на территории Злынковского района застрелили четырёх косуль. Убитых животных они вывезли на автомобиле. Браконьеров задержали сотрудники полиции. Ущерб составил 160 тысяч рублей.