Женщина-пешеход тяжело ранена в ДТП на улице Красный Маяк в Брянске

Сбивший ее водитель утверждает, что его ослепило солнце.

48-летнюю женщину доставили в больницу с тяжелой травмой в результате ДТП в Володарском районе Брянска. 6 октября около 8.00 у дома № 25 по улице Красный Маяк женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 46-летний водитель Renault Logan.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Водитель пояснил полицейским, что его ослепил солнечный свет. По факту ДТП полицейские проводят проверку.