32-летняя женщина погибла в ДТП на трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбковском районе на 4 км автодороги Брянск-«Новозыбков-Климово» произошло ДТП. 32-летняя женщина за рулём Ford Focus при повороте налево не пропустила автомобиль «ГАЗ». 32-летний водитель ехал прямо во встречном направлении прямо. При столкновении автомобилистка получила смертельные травмы. Она умерла до приезда скорой помощи.

По факту аварии полиция проводит проверку.