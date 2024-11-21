Женщина погибла в ДТП на трассе в Новозыбковском районе
32-летняя женщина погибла в ДТП на трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Новозыбковском районе на 4 км автодороги Брянск-«Новозыбков-Климово» произошло ДТП. 32-летняя женщина за рулём Ford Focus при повороте налево не пропустила автомобиль «ГАЗ». 32-летний водитель ехал прямо во встречном направлении прямо. При столкновении автомобилистка получила смертельные травмы. Она умерла до приезда скорой помощи.
По факту аварии полиция проводит проверку.
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