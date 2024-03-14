Женщина погибла в огне в Новозыбковском округе
Пожилая женщина погибла на пожаре в собственном доме в Новозыбковской округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне ночью в спасательное ведомство поступила информация о пожаре на хуторе Величка в Новозыбковском городском округе. На улице Платоновка загорелся частный жилой дом. Тушить его отправились два отделения на пожарных автоцистернах. Спасатели ликвидировали огонь за час. На пожаре погибла пожилая хозяйка дома. Причину происшествия выяснят эксперты.
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