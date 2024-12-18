Женщина получила травмы при столкновении двух иномарок на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на 80-м километре автомобильной дороги Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь произошла авария. 69-летний водитель за рулём автомобиля Nissan Almera при повороте налево на перекрёстке не пропустил Audi 80. 32-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

При столкновении транспортных средств 28-летняя пассажирка получила травмы. Женщину отвезли в больницу.

На обоих водителей стражи порядка составили протоколы об административных правонарушениях. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.