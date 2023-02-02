Женщина получила травмы в аварии на трассе в Жирятинском районе

37-летняя пассажирка посиравюдава в ДТП на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 36 км автодороге «Почеп-Жирятино» в Жирятинском районе. 50-летний водитель за рулём Fiat Ducato не справился с управлением. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП травмы получила 37-летняя пассажирка. После осмотра врачи отпустили её лечиться домой.