Женщина получила травмы в ДТП в Карачеве
Женщина получила травмы при столкновении двух машин на перекрёстке в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В городе Карачеве на улице Калинина произошла авария. 67-летний водитель на Kia Picanto на нерегулируемом перекрестке не пропустил Chevrolet Niva. 36-летний автомобилист ехал по главной дороге.
34-летняя пассажирка Chevrolet получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.
На водителя Kia инспекторов возбудили административное расследование. По факту ДТП полиция проводит проверку.
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