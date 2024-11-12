Женщина получила травмы в ДТП в Карачеве

Женщина получила травмы при столкновении двух машин на перекрёстке в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Карачеве на улице Калинина произошла авария. 67-летний водитель на Kia Picanto на нерегулируемом перекрестке не пропустил Chevrolet Niva. 36-летний автомобилист ехал по главной дороге.

34-летняя пассажирка Chevrolet получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

На водителя Kia инспекторов возбудили административное расследование. По факту ДТП полиция проводит проверку.