Женщина пострадала на пожаре в Климовском районе
Женщина пострадала на пожаре в жилом доме в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Информация о пожаре в Климовском районе поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства вечером 22 сентября. Частный жилой дом и хозяйственная постройка загорелись на улице Советская в посёлке Чернооково.
На вызов приехали две единицы пожарной техники. Спасатели около часа боролись с возгоранием. Огонь полностью уничтожил жильё. Ожоги получила женщина.
Причину пожара выясняют эксперты.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного