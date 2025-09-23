Женщина пострадала на пожаре в Климовском районе

Женщина пострадала на пожаре в жилом доме в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о пожаре в Климовском районе поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства вечером 22 сентября. Частный жилой дом и хозяйственная постройка загорелись на улице Советская в посёлке Чернооково.

На вызов приехали две единицы пожарной техники. Спасатели около часа боролись с возгоранием. Огонь полностью уничтожил жильё. Ожоги получила женщина.

Причину пожара выясняют эксперты.