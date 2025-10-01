Женщина с потерей памяти пропала в Брянском районе

Женщину с потерей памяти в Брянском районе ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянском районе пропала Надежда Михайловна Финогенова из села Домашово. 73-летняя женщина ушла из дома 28 сентября, но обратно не вернулась. Пропавшая страдает потерей памяти. К поискам присоединились сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт»

Приметы пропавшей: рост 168 см, нормального телосложения, седые волосы и серые глаза. Женщина была одета в синие кофту и юбку, ботинки цвета хаки и платок.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.