Женщина травмировала голову в ДТП на брянской трассе

38-летняя пассажирка повредила голову в слетевшей с дороги легковушка на трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 6 км автодороги «Брянск-Бытошь-Будочка» в Дятьковском районе произошло ДТП. 42-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ 21103». Легковушка слетела с дороги в кювет.

В ДТП травмы получила 38-летняя пассажирка машины. С черепно-мозговой травмой, ушибами лица и грудной пострадавшую доставили в больницу.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства аварии.