Жертвами лжеэкспертов по инвестициям стали четверо брянцев

За неделю жертвами лжеэкспертов по инвестициям стали четверо жителей Брянской области. Об том сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Севского района. С женщиной связался якобы эксперт по инвестициям и предложил быстро заработать. Он предложил вложить полтора миллиона для получения прибыли. Но после перевода денег эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянска. 50-летний мужчина пополнил кошельки мошенников на 2 256 000 рублей. А двое жителей Бежицкого района перевели 250 000 рублей и 421 007 рублей..