Жильцов четырех домов эвакуировали при провале грунта в Новозыбкове

ЧП произошло на улице Маяковского.

24 ноября в двенадцатом часу ночи на улице Маяковского в Новозыбкове произошел провал грунта вместе со стоящей на нем надворной хозяйственной постройкой. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Спасатели принимают меры по ликвидации последствий происшествия. Жильцов четырех соседних домов эвакуировали – их расселили у родственников и в гостинице.